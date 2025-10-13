РФ массированно ударила по Одесской области: огнем охватило более 5000 кв. м – фото, видео

В Одесской области в результате очередных российских ударов по гражданской инфраструктуре начался масштабный пожар

Фото: ГСЧС

В ночь на 13 октября Россия массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области беспилотниками. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава областной военной администрации Олег Кипер.

В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары в складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5000 кв. м. Огнем охватило несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда, упаковочный материал.

Также сгорела машина.

Ликвидацию усложняла большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на объекте. Пожарные организовали подачу воды из соседних источников.

Предварительно, пострадал один человек.

ДОПОЛНЕНО В 09:07. Воздушные силы сообщили, что всего ночью РФ атаковала Украину 82 дронами, около 50 из них – ударные.

Противовоздушная оборона обезвредила 69 БпЛА. Зафиксировано 13 попаданий на семи локациях, а также падение сбитых (обломки) – еще на двух.