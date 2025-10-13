Росія масовано вдарила по Одещині дронами: вогнем охопило понад 5000 кв. м – фото, відео

В Одеській області внаслідок чергових російських ударів по цивільній інфраструктурі почалася масштабна пожежа

Фото: ДСНС

У ніч проти 13 жовтня Росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини безпілотниками. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією і швейним обладнанням на площі понад 5000 кв. м. Вогнем охопило кілька складських приміщень, де зберігались тканини, одяг, пакувальний матеріал.

Також згоріла автівка.

Ліквідацію ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на обʼєкті. Вогнеборці організували подачу води із сусідніх джерел.

Попередньо, постраждала одна людина.

ДОПОВНЕНО О 09:07. Повітряні сили повідомили, що загалом протягом ночі РФ атакувала Україну 82 дронами, близько 50 із них – ударні.

Протиповітряна оборона знешкодила 69 БпЛА. Зафіксовано 13 влучань на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) – ще на двох.