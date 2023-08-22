Россия накрыла артиллерией села под Лиманом: убила трех человек – фото, карта
22.08.2023, 22:51
Фoтo – Донецкая OВА
Россия накрыла артиллерийским огнем Лиманскую общину Донецкой области, вследствие чего погибли три человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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По его данным, россияне нанесли удары по поселкам Лиманской общины вечером 22 августа: в Торском оккупанты убили трех человек и одного человека ранили, еще один гражданский получил ранения в Закотном.
В эфире телемарафона Кириленко также рассказал, что в прифронтовых общинах Донецкой области до сих пор остается 171 ребенок. Всего на территории области сейчас проживает 492 000 человек.
- Россия регулярно обстреливает прифронтовые населенные пункты, терроризируя мирное население.
- 18 августа российская армия обстреляла пункт несокрушимости в Часовом Яру, вследствие чего были ранены четверо гражданских пенсионного возраста.
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