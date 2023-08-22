Россия накрыла артиллерией села под Лиманом: убила трех человек – фото, карта

Россия накрыла артиллерийским огнем Лиманскую общину Донецкой области, вследствие чего погибли три человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его данным, россияне нанесли удары по поселкам Лиманской общины вечером 22 августа: в Торском оккупанты убили трех человек и одного человека ранили, еще один гражданский получил ранения в Закотном.

В эфире телемарафона Кириленко также рассказал, что в прифронтовых общинах Донецкой области до сих пор остается 171 ребенок. Всего на территории области сейчас проживает 492 000 человек.

Россия регулярно обстреливает прифронтовые населенные пункты, терроризируя мирное население.

18 августа российская армия обстреляла пункт несокрушимости в Часовом Яру, вследствие чего были ранены четверо гражданских пенсионного возраста.

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