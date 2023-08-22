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Россия накрыла артиллерией села под Лиманом: убила трех человек – фото, карта

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 22:51
Россия накрыла артиллерией села под Лиманом: убила трех человек – фото, карта - Фото
Фoтo – Донецкая OВА

Россия накрыла артиллерийским огнем Лиманскую общину Донецкой области, вследствие чего погибли три человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его данным, россияне нанесли удары по поселкам Лиманской общины вечером 22 августа: в Торском оккупанты убили трех человек и одного человека ранили, еще один гражданский получил ранения в Закотном.

В эфире телемарафона Кириленко также рассказал, что в прифронтовых общинах Донецкой области до сих пор остается 171 ребенок. Всего на территории области сейчас проживает 492 000 человек.

Россия накрыла артиллерией села под Лиманом: убила трех человек – фото, карта

Россия накрыла артиллерией села под Лиманом: убила трех человек – фото, карта

Россия накрыла артиллерией села под Лиманом: убила трех человек – фото, карта

Россия накрыла артиллерией села под Лиманом: убила трех человек – фото, карта

Россия накрыла артиллерией села под Лиманом: убила трех человек – фото, карта
Оксана Житнюк
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Донецкая областьобстрелвойнаЛиман
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