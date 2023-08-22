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Росія накрила артилерією селища під Лиманом: вбила трьох людей – фото, мапа

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 22:51
Росія накрила артилерією селища під Лиманом: вбила трьох людей – фото, мапа - Фото
Фoтo – Донецька OВА

Росія накрила артилерійським вогнем Лиманську громаду на Донеччині, внаслідок чого загинули троє людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, росіяни завдали ударів по селищах Лиманської громади ввечері 22 серпня: у Торському окупанти вбили трьох людей і одну людину поранили, ще один цивільний дістав поранення у Закітному.

В ефірі телемарафону Кириленко також розповів, що у прифронтових громадах Донеччини досі залишається 171 дитина. Всього на території Донеччини наразі проживають 492 000 осіб.

Росія накрила артилерією селища під Лиманом: вбила трьох людей – фото, мапа

Росія накрила артилерією селища під Лиманом: вбила трьох людей – фото, мапа

Росія накрила артилерією селища під Лиманом: вбила трьох людей – фото, мапа

Росія накрила артилерією селища під Лиманом: вбила трьох людей – фото, мапа

Росія накрила артилерією селища під Лиманом: вбила трьох людей – фото, мапа
Оксана Житнюк
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війнаобстрілдонецька областьЛиман
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