Росія накрила артилерією селища під Лиманом: вбила трьох людей – фото, мапа
22.08.2023, 22:51
Фoтo – Донецька OВА
Росія накрила артилерійським вогнем Лиманську громаду на Донеччині, внаслідок чого загинули троє людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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За його даними, росіяни завдали ударів по селищах Лиманської громади ввечері 22 серпня: у Торському окупанти вбили трьох людей і одну людину поранили, ще один цивільний дістав поранення у Закітному.
В ефірі телемарафону Кириленко також розповів, що у прифронтових громадах Донеччини досі залишається 171 дитина. Всього на території Донеччини наразі проживають 492 000 осіб.
- Росія регулярно обстрілює прифронтові населені пункти, тероризуючи мирне населення.
- 18 серпня російська армія обстріляла пункт незламності у Часовому Ярі, внаслідок чого було поранено чотирьох цивільних пенсійного віку.
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