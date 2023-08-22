Росія накрила артилерією селища під Лиманом: вбила трьох людей – фото, мапа

Росія накрила артилерійським вогнем Лиманську громаду на Донеччині, внаслідок чого загинули троє людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його даними, росіяни завдали ударів по селищах Лиманської громади ввечері 22 серпня: у Торському окупанти вбили трьох людей і одну людину поранили, ще один цивільний дістав поранення у Закітному.

В ефірі телемарафону Кириленко також розповів, що у прифронтових громадах Донеччини досі залишається 171 дитина. Всього на території Донеччини наразі проживають 492 000 осіб.

Росія регулярно обстрілює прифронтові населені пункти, тероризуючи мирне населення.

18 серпня російська армія обстріляла пункт незламності у Часовому Ярі, внаслідок чого було поранено чотирьох цивільних пенсійного віку.

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