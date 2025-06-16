Россия нанесла авиаудар по Купянску: предварительно, погибли три человека – фото
В результате российского авиационного удара по городу Купянск Харьковской области, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
В понедельник, 16 июня, около 15:40, Вооруженные силы России нанесли авиационный удар по жилому кварталу в Купянске.
Попадание зафиксировано по многоквартирному дому, вспыхнули пожары в квартирах. По предварительной информации, по меньшей мере три мирных жителя могли погибнуть.
Еще двое, мужчина и женщина, получили акубаротравмы. Данные уточняются.
В прокуратуре отметили, что ситуация в городе остается сложной, из-за рисков в сфере безопасности сейчас затруднен оперативный выезд на место атаки.
- 25 мая российские войска ударили по городу Купянск двумя фугасными авиабомбами, в результате чего в городе погибли две женщины и еще три человека получили ранения.
- 10 июня российские военные сбросили на Купянск 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу. В результате атаки погиб 70-летний мужчина.