Россия нанесла авиаудар по Купянску: предварительно, погибли три человека – фото

Последствия удара (Фото: Харьковская областная прокуратура)

В результате российского авиационного удара по городу Купянск Харьковской области, по предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

В понедельник, 16 июня, около 15:40, Вооруженные силы России нанесли авиационный удар по жилому кварталу в Купянске.

Попадание зафиксировано по многоквартирному дому, вспыхнули пожары в квартирах. По предварительной информации, по меньшей мере три мирных жителя могли погибнуть.

Еще двое, мужчина и женщина, получили акубаротравмы. Данные уточняются.

В прокуратуре отметили, что ситуация в городе остается сложной, из-за рисков в сфере безопасности сейчас затруднен оперативный выезд на место атаки.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

25 мая российские войска ударили по городу Купянск двумя фугасными авиабомбами, в результате чего в городе погибли две женщины и еще три человека получили ранения.

10 июня российские военные сбросили на Купянск 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу. В результате атаки погиб 70-летний мужчина.