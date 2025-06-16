Росія завдала авіаудару по Куп’янську: попередньо, загинуло троє людей – фото
У результаті російського авіаційного удару по місту Куп’янськ Харківської області, за попередніми даними, загинуло троє людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
У понеділок, 16 червня, близько 15:40, Збройні сили Росії завдали авіаційного удару по житловому кварталу у Купʼянську.
Влучання зафіксовано по багатоквартирному будинку, спалахнули пожежі у квартирах. За попередньою інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути.
Ще двоє, чоловік та жінка, дістали акубаротравми. Дані уточнюються.
У прокуратурі зазначили, що ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце атаки.
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