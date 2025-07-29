Россия обстреляла из реактивной артиллерии село в Харьковской области: убила пять человек

Россия обстреляла из реактивной артиллерии село в Харьковской области: убила пять человекдополнено
Во вторник, 29 июля, оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня по Харьковской области, погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из РСЗО по селу Новоплатоновка Боровской территориальной общины Изюмского района.
В результате вражеской атаки загорелся местный магазин.
По предварительной информации, в результате атаки погибло пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Информацию о пяти погибших подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
ДОПОЛНЕНО В 13:50. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что люди собрались, чтобы получить гуманитарную помощь – в это время оккупанты нанесли удары.
Кроме того, в этот же день россияне обстреляли и деревню Пески-Радьковские. Возникли пожары в здании магазина и в частном доме.
- Россия ежедневно обстреливает Харьковскую область из различного типа вооружения. 15 июля оккупанты массированно атаковали Харьков дронами.
- 23 июля целая семья погибла в результате российского авиаудара по Изюмскому району.
- 25 июля россияне ударили управляемой авиабомбой по медицинскому учреждению в Харькове. 17 человек получили ранения.
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