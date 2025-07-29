Россия обстреляла из реактивной артиллерии село в Харьковской области: убила пять человек

В результате вражеской атаки загорелся местный магазин в Новоплатоновке

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Во вторник, 29 июля, оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня по Харьковской области, погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из РСЗО по селу Новоплатоновка Боровской территориальной общины Изюмского района.

В результате вражеской атаки загорелся местный магазин.

По предварительной информации, в результате атаки погибло пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Информацию о пяти погибших подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

ДОПОЛНЕНО В 13:50. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что люди собрались, чтобы получить гуманитарную помощь – в это время оккупанты нанесли удары.

Кроме того, в этот же день россияне обстреляли и деревню Пески-Радьковские. Возникли пожары в здании магазина и в частном доме.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС