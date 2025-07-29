Росіяни обстріляли з реактивної артилерії село на Харківщині: вбили п’ять людей – фото

Росіяни обстріляли з реактивної артилерії село на Харківщині: вбили п’ять людей – фотодоповнено
У вівторок, 29 липня, окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню по Харківській області, загинуло п’ять людей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з РСЗВ по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району.
Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Інформацію про п'ять загиблих підтвердив і глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
ДОПОВНЕНО О 13:50. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що люди зібрались, щоб отримати гуманітарну допомогу – у цей час окупанти завдали ударів.
Крім того, цього ж дня росіяни обстріляли й село Піски-Радьківські. Виникли пожежі у будівлі магазину та у приватному будинку.
- Росія щодня обстрілює Харківську область з різного типу озброєння. 15 липня окупанти масовано атакували Харків дронами.
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- 25 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою по медичному закладу у Харкові. 17 людей дістали поранення.
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