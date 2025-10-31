Россия повредила депо и инфраструктуру ж/д вокзала в Сумах – фото последствий атаки
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
На железнодорожном вокзале в Сумах, который Россия атаковала 30 октября, не работают кассы и повреждено оборудование. Фото последствий атаки показал председатель областной военной администрации Олег Григоров.
Враг повредил железнодорожную инфраструктуру, а именно: пассажирское депо, кассы и вокзальное оборудование.
"Кассы временно не работают, но билеты на поезда дальнего следования можно приобрести онлайн через официальные сервисы Укрзалізниці. На пригородные рейсы – непосредственно у проводников", – сообщил Григоров.
Несмотря на повреждения здания вокзала, поезда отправляются по графику. Уже привлечены специалисты УЗ из разных регионов, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить стабильную работу вокзала.
- 23 октября Россия ударила по железнодорожной станции в Сумах, в результате чего пострадали два человека.
- 30 октября оккупанты атаковали дроном заправку в Сумах, ранения получили четыре человека, повреждены две машины.
- В ночь на 31 октября Россия нанесла десяток ударов по Сумам. Зафиксировано попадание по гражданскому объекту и пожар в многоэтажке.
Комментарии (0)