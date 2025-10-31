Россия повредила депо и инфраструктуру ж/д вокзала в Сумах – фото последствий атаки

Кассы на вокзале временно не работают после удара, но поезда отправляются по графику

Железнодорожный вокзал в Сумах (Фото: t.me/hryhorov_oleg)

На железнодорожном вокзале в Сумах, который Россия атаковала 30 октября, не работают кассы и повреждено оборудование. Фото последствий атаки показал председатель областной военной администрации Олег Григоров.

Враг повредил железнодорожную инфраструктуру, а именно: пассажирское депо, кассы и вокзальное оборудование.

"Кассы временно не работают, но билеты на поезда дальнего следования можно приобрести онлайн через официальные сервисы Укрзалізниці. На пригородные рейсы – непосредственно у проводников", – сообщил Григоров.

Несмотря на повреждения здания вокзала, поезда отправляются по графику. Уже привлечены специалисты УЗ из разных регионов, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить стабильную работу вокзала.