Росія пошкодила депо та інфраструктуру залізничного вокзалу в Сумах – фото наслідків атаки
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
На залізничному вокзалі в Сумах, який Росія атакувала 30 жовтня, не працюють каси та пошкоджене обладнання. Фото наслідків атаки показав голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Ворог пошкодив залізничну інфраструктуру, а саме: пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання.
"Каси тимчасово не працюють, але квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через офіційні сервіси Укрзалізниці. На приміські рейси – безпосередньо у провідників", – повідомив Григоров.
Попри пошкодження будівлі вокзалу, потяги відправляються за графіком. Вже залучені фахівці УЗ з різних регіонів, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити стабільну роботу вокзалу.
- 23 жовтня Росія вдарила по залізничній станції в Сумах, внаслідок чого постраждали дві людини.
- 30 жовтня окупанти атакували дроном заправку в Сумах, поранень зазнали чотири людини, пошкоджено дві автівки.
- У ніч проти 31 жовтня Росія завдала десяток ударів по Сумах. Зафіксоване влучання по цивільному об'єкту і пожежа в багатоповерхівці.
