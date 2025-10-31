Росія пошкодила депо та інфраструктуру залізничного вокзалу в Сумах – фото наслідків атаки

Каси на вокзалі тимчасово не працюють після удару, але потяги відправляються за графіком

Залізничний вокзал у Сумах (Фото: t.me/hryhorov_oleg)

На залізничному вокзалі в Сумах, який Росія атакувала 30 жовтня, не працюють каси та пошкоджене обладнання. Фото наслідків атаки показав голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Ворог пошкодив залізничну інфраструктуру, а саме: пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання.

"Каси тимчасово не працюють, але квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через офіційні сервіси Укрзалізниці. На приміські рейси – безпосередньо у провідників", – повідомив Григоров.

Попри пошкодження будівлі вокзалу, потяги відправляються за графіком. Вже залучені фахівці УЗ з різних регіонів, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити стабільну роботу вокзалу.