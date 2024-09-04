Россия снова ударила по центру Курахово: прямое попадание в трехэтажку – фото

1 сентября россияне уже били по центру Курахово, убив четырех человек. В этот раз от обстрела погибла одна женщина

Фото: Роман Падун, Facebook

Россия снова ударила по городу Курахово Донецкой области, убив одного человека. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

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Днем 4 сентября враг обстрелял центральную часть города Курахово, в результате чего погибла женщина – было прямое попадание в трехэтажный многоквартирный жилой дом.

Повреждены окна, фасады многоэтажек рядом. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Фото: Роман Падун, Facebook

Фото: Роман Падун, Facebook

Фото: Роман Падун, Facebook