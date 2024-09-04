Россия снова ударила по центру Курахово: прямое попадание в трехэтажку – фото
Россия снова ударила по городу Курахово Донецкой области, убив одного человека. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.
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Днем 4 сентября враг обстрелял центральную часть города Курахово, в результате чего погибла женщина – было прямое попадание в трехэтажный многоквартирный жилой дом.
Повреждены окна, фасады многоэтажек рядом. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
- 1 сентября россияне нанесли по Курахово комбинированный удар из реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии. Снаряды попали в жилые дома, погибли четыре человека.
- Кураховское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте, там ежедневно проходят десятки штурмов. Оккупанты не оставляют попыток штурмовать украинские позиции.