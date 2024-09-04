Росія знову вгатила по центру Курахового: пряме влучання в триповерхівку – фото

1 вересня росіяни вже били по центру Курахового, вбивши чотирьох людей. Цього разу від обстрілу загинула одна жінка

Фото: Роман Падун, Facebook

Росія знову вдарила по місту Курахове Донецької області, вбивши одну людину. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

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Вдень 4 вересня ворог обстріляв центральну частину міста Курахове, в результаті чого загинула жінка – було пряме влучання в триповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Пошкоджено вікна, фасади багатоповерхівок поруч. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Фото: Роман Падун, Facebook

Фото: Роман Падун, Facebook

Фото: Роман Падун, Facebook