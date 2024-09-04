Росія знову вгатила по центру Курахового: пряме влучання в триповерхівку – фото
Росія знову вдарила по місту Курахове Донецької області, вбивши одну людину. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.
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Вдень 4 вересня ворог обстріляв центральну частину міста Курахове, в результаті чого загинула жінка – було пряме влучання в триповерховий багатоквартирний житловий будинок.
Пошкоджено вікна, фасади багатоповерхівок поруч. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
- 1 вересня росіяни завдали по Кураховому комбінованого удару із реактивної системи залпового вогню "Ураган" та ствольної артилерії. Снаряди влучили у житлові будинки, загинули чотири людини.
- Курахівський напрямок зараз є одним із найгарячіших на фронті, там щодня відбуваються десятки штурмів. Окупанти не полишають спроб штурмувати українські позиції.