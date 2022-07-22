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Россия ударила баллистическими ракетами по школам в Апостолово: фото

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 08:58
Россия ударила баллистическими ракетами по школам в Апостолово: фото - Фото
Скриншот из видео СВОЇ | Кривий Ріг

Россия семью ракетами разрушила три школы в Апостолово, пригороде Кривого Рога. Об этом сообщил в утренней сводке глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, удары были нанесены "баллистическими ракетами с большого расстояния".

Помимо уничтоженных зданий школ, повреждены расположенные рядом жилые дома. Последствия уточняются, работают спасатели, на месте – кареты скорой помощи.

Россия ударила баллистическими ракетами по школам в Апостолово: фото

Как добавил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, восемь человек ранены (предварительные данные). Он не уточнил, что "прилетело" по городу.

Россия ударила баллистическими ракетами по школам в Апостолово: фото

Россия ударила баллистическими ракетами по школам в Апостолово: фото

Последние недели и месяцы Апостолово и его окраины подвергаются обстрелам из реактивной артиллерии российских оккупантов.

Вилкул уточнил, что за ночь по Никополю враг за два раза выпустил из оккупированного Энергодара в семи километрах на противоположном берегу Днепра "около 100" снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен. В Никополе повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, перебит газопровод и водопровод, а также повреждено железнодорожное полотно.

Никополь за последнюю неделю неоднократно подвергался обстрелам из РСЗО.

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Помимо этого, в Покровской громаде враг ударил по складам. Там разбило трансформатор, в результате чего несколько сел остались без света.

По Зеленодольской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии: разрушен частный дом, без потерь.

"Масштабная ночная атака на область", – так оценил события последних часов Резниченко. Всего российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар РСЗО Никополь Энергодар апостолово
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