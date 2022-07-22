Россия ударила баллистическими ракетами по школам в Апостолово: фото
Россия семью ракетами разрушила три школы в Апостолово, пригороде Кривого Рога. Об этом сообщил в утренней сводке глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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По его словам, удары были нанесены "баллистическими ракетами с большого расстояния".
Помимо уничтоженных зданий школ, повреждены расположенные рядом жилые дома. Последствия уточняются, работают спасатели, на месте – кареты скорой помощи.
Как добавил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, восемь человек ранены (предварительные данные). Он не уточнил, что "прилетело" по городу.
Последние недели и месяцы Апостолово и его окраины подвергаются обстрелам из реактивной артиллерии российских оккупантов.
Вилкул уточнил, что за ночь по Никополю враг за два раза выпустил из оккупированного Энергодара в семи километрах на противоположном берегу Днепра "около 100" снарядов из РСЗО "Град". Там погибла женщина 1962 года рождения, еще один человек ранен. В Никополе повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, перебит газопровод и водопровод, а также повреждено железнодорожное полотно.
Никополь за последнюю неделю неоднократно подвергался обстрелам из РСЗО.
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Помимо этого, в Покровской громаде враг ударил по складам. Там разбило трансформатор, в результате чего несколько сел остались без света.
По Зеленодольской громаде россияне ударили из ствольной артиллерии: разрушен частный дом, без потерь.
"Масштабная ночная атака на область", – так оценил события последних часов Резниченко. Всего российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
- По словам секретаря СНБО Данилова, россияне "объявили охоту на HIMARS, сходят с ума, но ни одна система не поражена".
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