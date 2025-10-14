Россия ударила по грузовикам ООН с тоннами гуманитарки для херсонцев

Под удар попали четыре грузовика ООН. Один сгорел, другой – серьезно поврежден

Фото: Telegram / khersonskaODA

Утром 14 октября в Херсонской области армия РФ прицельно атаковала машины гуманитарной миссии. Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В Белозерской громаде оккупанты ударили дронами и артиллерией по грузовикам Управления ООН по координации гуманитарных дел.

"Четыре белые машины с маркировкой – не военная техника, а машины, которые везли помощь людям", – отметили в ОВА.

В результате атаки одно транспортное средство сгорело, другое – серьезно повреждено. Два – смогли вырваться из-под ударов.

"Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн гуманитарки. Террористы – больше тут сказать нечего", – прокомментировали в ОВА, добавив, что чудом обошлось без пострадавших.

Лубинец подчеркнул, что это очередной сознательный террористический акт и нарушение международного гуманитарного права.

ДОПОЛНЕНО В 13:10. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что конвой доставлял продукты питания и жизненно необходимую помощь. Грузовики были четко обозначены эмблемами ООН.

Он заявил о полном пренебрежении России к жизни гражданских и ее международным обязательствам и призвал государства-члены ООН решительно осудить очередную атаку на гуманитарных работников и усилить давление на агрессора.