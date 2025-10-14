Россия ударила по грузовикам ООН с тоннами гуманитарки для херсонцев
Утром 14 октября в Херсонской области армия РФ прицельно атаковала машины гуманитарной миссии. Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и омбудсмен Дмитрий Лубинец.
В Белозерской громаде оккупанты ударили дронами и артиллерией по грузовикам Управления ООН по координации гуманитарных дел.
"Четыре белые машины с маркировкой – не военная техника, а машины, которые везли помощь людям", – отметили в ОВА.
В результате атаки одно транспортное средство сгорело, другое – серьезно повреждено. Два – смогли вырваться из-под ударов.
"Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн гуманитарки. Террористы – больше тут сказать нечего", – прокомментировали в ОВА, добавив, что чудом обошлось без пострадавших.
Лубинец подчеркнул, что это очередной сознательный террористический акт и нарушение международного гуманитарного права.
ДОПОЛНЕНО В 13:10. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что конвой доставлял продукты питания и жизненно необходимую помощь. Грузовики были четко обозначены эмблемами ООН.
Он заявил о полном пренебрежении России к жизни гражданских и ее международным обязательствам и призвал государства-члены ООН решительно осудить очередную атаку на гуманитарных работников и усилить давление на агрессора.
- Ночью 14 октября РФ атаковала Украину ночью 96 дронами, около 60 из которых – "шахеды". Под прицелом снова была энергетика, в частности в Кировоградской области.
