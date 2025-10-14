Росія вдарила по вантажівках ООН із тоннами гуманітарки для херсонців

Під удар потрапили чотири вантажівки ООН. Одна згоріла, інша – серйозно пошкоджена

Фото: Telegram / khersonskaODA

Зранку 14 жовтня у Херсонській області армія РФ прицільно атакувала машини гуманітарної місії. Про це повідомили Херсонська обласна військова адміністрація і омбудсман Дмитро Лубінець.

У Білозерській громаді окупанти вдарили дронами та артилерією по вантажівках Управління ООН із координації гуманітарних справ.

"Чотири білі автівки з маркуванням – не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям", – наголосили в ОВА.

В результаті атаки один транспортний засіб згорів, інший – серйозно пошкоджений. Два – змогли вирватися з-під ударів.

"Сьогодні "друга армія" світу перемогла кілька тонн гуманітарки. Терористи – більше тут сказати нічого", – прокоментували в ОВА, додавши, що дивом минулося без постраждалих.

Лубінець наголосив, що це черговий свідомий терористичний акт та порушення міжнародного гуманітарного права.

ДОПОВНЕНО О 13:10. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що конвой доставляв продукти харчування і життєво необхідну допомогу. Вантажівки були чітко позначені емблемами ООН.

Він заявив про повну зневагу Росії до життя цивільних і до її міжнародних зобов’язань і закликав держави-члени ООН рішуче засудити чергову атаку на гуманітарних працівників та посилити тиск на агресора.