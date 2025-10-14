Росія вгатила по критичній інфраструктурі Кіровоградщини: п'ять населених пунктів без світла

Внаслідок російських дронових ударів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури у двох громадах області

Фото: ДСНС

У ніч проти 14 жовтня Росія атакувала Кіровоградську область, внаслідок чого без світла залишились п’ять населених пунктів. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

О 01:10 Повітряні сили повідомляли про ворожі безпілотники на сході Кіровоградщини.

За даними рятувальників, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури у Долинській і Новопразькій громадах.

Виникли пожежі на кількох локаціях. Попередньо, минулося без жертв, але є пошкодження будівель. Без світла залишилися п’ять населених пунктів.

Станом на ранок усі пожежі ліквідовано.

ДОПОВНЕНО О 08:40. Загалом уночі РФ атакувала Україну 96 дронами, близько 60 з яких – "шахеди". Збити або подавити вдалося 69 БпЛА.

Зафіксовано влучання 27 дронів на семи локаціях, ще на одній – падіння уламків.