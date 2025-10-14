РФ ударила по критической инфраструктуре Кировоградщины: пять населенных пунктов без света

РФ ударила по критической инфраструктуре Кировоградщины: пять населенных пунктов без светадополнено
В ночь на 14 октября Россия атаковала Кировоградскую область, в результате чего без света остались пять населенных пунктов. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В 01:10 Воздушные силы сообщали о вражеских беспилотниках на востоке Кировоградской области.
По данным спасателей, в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры в Долинской и Новопражской общинах.
Возникли пожары на нескольких локациях. Предварительно, обошлось без жертв, но есть повреждения зданий. Без света остались пять населенных пунктов.
По состоянию на утро все пожары ликвидированы.
ДОПОЛНЕНО В 08:40. Всего ночью РФ атаковала Украину 96 дронами, около 60 из которых – "шахеды". Сбить или подавить удалось 69 БпЛА.
Зафиксировано попадание 27 дронов на семи локациях, еще на одной – падение обломков.
- 10 октября РФ устроила массированную атаку на Украину, главной целью были объекты энергетики. После обстрелов в ряде областей начались аварийные отключения. 11 октября их отменили.
- Кличко призвал киевлян сделать запасы еды и воды на фоне возможной новой атаки на энергетику.
