Россия ударила ракетой по Днепру: пятеро пострадавших

Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Днепру, есть пострадавшие. В ВСУ предупреждали об управляемой авиаракете

Иллюстративное фото - ЕРА

Днем 2 апреля Россия совершила очередную ракетную атаку на Днепр, в результате чего есть пятеро пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек. Все детали уточняем", – сообщил он.

Лысак призвал не помогать врагу – ничего не фотографировать и не выкладывать в сеть.

В 16:38 Воздушные силы предупреждали об управляемой авиационной ракете в направлении Днепра.

Тревога в Днепропетровской области объявлена с 16:25, с 17:16 – отбой.

Около 18:00 1 апреля силы ПВО уничтожили российскую авиаракету Х-59, запущенную в сторону Кривого Рога.

Вечером того же дня Россия снова атаковала Кривой Рог, известно об одной пострадавшей от обломков.

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