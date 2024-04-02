Росія вгатила ракетою по Дніпру. Вже дев'ять постраждалих

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Дніпру, є постраждалі. У ЗСУ попереджали про керовану авіаракету

Ілюстративне фото - ЕРА

Вдень 2 квітня Росія здійснила чергову ракетну атаку на Дніпро, в результаті чого є п’ятеро постраждалих. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо", – повідомив він.

Лисак закликав не допомагати ворогу – нічого не фотографувати і не викладати в мережу.

О 16:38 Повітряні сили попереджали про керовану авіаційну ракету у напрямку Дніпра.

Тривога в Дніпропетровській області оголошена з 16:25, з 17:16 – відбій.

ДОПОВНЕНО О 18:35. Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до дев'яти. Поранення отримали п’ятеро дорослих і четверо дітей – від 14 до 17 років.

Також відомо, що через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджено один із закладів освіти. В момент удару всі діти були в укритті – обійшлось без постраждалих.

Близько 18:00 1 квітня сили ППО знищили російську авіаракету Х-59, запущену в бік Кривого Рогу.

Ввечері того самого дня Росія знову атакувала Кривий Ріг, відомо про одну постраждалу від уламків.

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