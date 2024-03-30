Россия запустила ударные дроны, на юге идет боевая работа
Поздно вечером 30 марта Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, на юге идет боевая работа по вражеским целям. Об этом сообщили Силы обороны юга.
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Воздушные силы сообщили о запуске россиянами нескольких групп "шахедов" и активности вражеской тактической авиации над акваторией Черного моря.
В 23:08 одесситов призвали находиться в укрытиях.
В 23:21 добавилась угроза применения баллистического вооружения из Крыма.
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- В ночь на 30 марта силы ПВО сбили девять из 12 ударных дронов, которыми россияне атаковали южные и юго-восточные регионы Украины. Под прицелом была энергетическая инфраструктура.
- Днем 30 марта силы ПВО сбили российскую ракету, летевшую на Днепр.
- Вечером Россия ударила по Харькову: есть прилет в район жилой застройки.
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