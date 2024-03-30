Росія запустила ударні дрони, на півдні йде бойова робота

Росія запустила ударні дрони, на півдні йде бойова роботаоновлено
Пізно ввечері 30 березня Росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками, на півдні триває бойова робота по ворожих цілях. Про це повідомили Сили оборони півдня.
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Повітряні сили повідомили про запуск росіянами кількох груп "шахедів" і активність ворожої тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
О 23:08 одеситів закликали перебувати в укриттях.
О 23:21 додалася загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
ОНОВЛЕНО О 23:39. Відбій загрози балістики та відбій тривог у низці областей, однак Одеська, Херсонська, Миколаївська і Донецька області ще "червоні".
- У ніч проти 30 березня сили ППО збили дев'ять із 12 ударних дронів, якими росіяни атакували південні та південно-східні регіони України. Під прицілом була енергетична інфраструктура.
- Вдень 30 березня сили ППО збили російську ракету, що летіла на Дніпро.
- Ввечері Росія вгатила по Харкову: є приліт у район житлової забудови.
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