Росія запустила ударні дрони, на півдні йде бойова робота

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Пізно ввечері 30 березня Росія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками, на півдні триває бойова робота по ворожих цілях. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Повітряні сили повідомили про запуск росіянами кількох груп "шахедів" і активність ворожої тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

О 23:08 одеситів закликали перебувати в укриттях.

О 23:21 додалася загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

ОНОВЛЕНО О 23:39. Відбій загрози балістики та відбій тривог у низці областей, однак Одеська, Херсонська, Миколаївська і Донецька області ще "червоні".

У ніч проти 30 березня сили ППО збили дев'ять із 12 ударних дронів, якими росіяни атакували південні та південно-східні регіони України. Під прицілом була енергетична інфраструктура.

Вдень 30 березня сили ППО збили російську ракету, що летіла на Дніпро.

Ввечері Росія вгатила по Харкову: є приліт у район житлової забудови.

Читайте також: Росія масовано атакує регіони України. Боррель: Рішучість ЄС лише посилюється