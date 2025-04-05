Россияне атаковали Николаев "шахедами" – возник пожар в жилых домах
Россияне атаковали Николаев дронами-камикадзе типа Shahed – вследствие этого возник пожар в двух жилых домах. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.
По его словам, на местах работают соответствующие службы.
Других подробностей пока нет.
Воздушную тревогу в области объявляли в 21:47, отбой – в 22:15. О последствиях атаки Ким сообщил в 22:25.
- Вечером 4 апреля россияне ударили рядом с детской площадкой в центре жилого квартала Кривого Рога – погибли 18 человек, среди них – девять детей. Более 60 человек пострадали.
- Через несколько часов после ракетной атаки оккупанты ударили по городу "шахедами": один из беспилотников попал в частный дом, погибла пожилая женщина. Еще семь человек получили ранения.
- В ночь на 5 апреля россияне выпустили по Украине 92 ударных дрона и беспилотники-имитаторы, есть последствия в четырех областях.