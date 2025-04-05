Россияне атаковали Николаев "шахедами" – возник пожар в жилых домах

Иллюстративное фото: Pacific Press

Россияне атаковали Николаев дронами-камикадзе типа Shahed – вследствие этого возник пожар в двух жилых домах. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.

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По его словам, на местах работают соответствующие службы.

Других подробностей пока нет.

Воздушную тревогу в области объявляли в 21:47, отбой – в 22:15. О последствиях атаки Ким сообщил в 22:25.