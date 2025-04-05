Росіяни атакували Миколаїв "шахедами" – є поранені, були пожежі у житлових будинках
Росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed – унаслідок цього виникла пожежа у двох житлових будинках, згодом стало відомо про двох постраждалих. Про це повідомив очільник обладміністрації Віталій Кім.
За його словами, на місцях працюють відповідні служби.
Інших подробиць наразі немає.
Повітряну тривогу в області оголошували о 21:47, відбій – о 22:15. Про наслідки атаки Кім повідомив о 22:25.
ОНОВЛЕНО о 23:11. Через удар окупантів є пошкодження у приватному секторі, обійшлося без жертв, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Ми вже визначили обсяг робіт. Комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків", – зазначив він.
ОНОВЛЕНО о 23:47. У Миколаєві двоє поранених – ушпиталено 49-річну жінку, 72-річній жінці допомога надана амбулаторно, повідомив Кім.
Було три пожежі, котрі вже ліквідовано, пошкоджено сім приватних будинків та машина.
- Ввечері 4 квітня росіяни вдарили поряд з дитячим майданчиком у центрі житлового кварталу Кривого Рогу – загинули 18 людей, серед них – дев'ять дітей. Понад 60 осіб постраждали.
- За декілька годин після ракетної атаки окупанти вдарили по місту "шахедами": один з безпілотників влучив у приватний будинок, загинула літня жінка. Ще семеро осіб отримали поранення.
- У ніч проти 5 квітня росіяни випустили по Україні 92 ударні дрони та безпілотники-імітатори, є наслідки у чотирьох областях.