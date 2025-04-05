Росіяни атакували Миколаїв "шахедами" – є поранені, були пожежі у житлових будинках

Полум'я вже ліквідовано, пошкоджено сім приватних будинків та машина

Ілюстративне фото: Pacific Press

Росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed – унаслідок цього виникла пожежа у двох житлових будинках, згодом стало відомо про двох постраждалих. Про це повідомив очільник обладміністрації Віталій Кім.

За його словами, на місцях працюють відповідні служби.

Інших подробиць наразі немає.

Повітряну тривогу в області оголошували о 21:47, відбій – о 22:15. Про наслідки атаки Кім повідомив о 22:25.

ОНОВЛЕНО о 23:11. Через удар окупантів є пошкодження у приватному секторі, обійшлося без жертв, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Ми вже визначили обсяг робіт. Комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків", – зазначив він.

ОНОВЛЕНО о 23:47. У Миколаєві двоє поранених – ушпиталено 49-річну жінку, 72-річній жінці допомога надана амбулаторно, повідомив Кім.

Було три пожежі, котрі вже ліквідовано, пошкоджено сім приватних будинків та машина.