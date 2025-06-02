Россияне атаковали пожарную часть в Запорожской области: ранили спасателей – фото

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В понедельник, 2 июня, оккупанты нанесли удары по пожарно-спасательной части и автомобилям в Степногорской громаде Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным главы ОВА, оккупанты ударили FPV-дронами по зданию пожарного подразделения и двигавшихся по дороге служебных авто. Здание и транспорт повреждены.

Ранения получили четверо сотрудников ГСЧС, их госпитализировали. Состояние 48-летнего спасателя врачи оценивают как крайне тяжелое. Мужчины 49, 38 и 50 лет – в состоянии средней тяжести.

В ГСЧС уточнили: несмотря на то что личный состав находился в укрытии, ранены четверо спасателей, еще восемь – проходят обследование.

Во время эвакуации травмированных в стабпункт оккупанты снова открыли огонь. Под обстрелы попали две пожарные машины, которые вывозили пострадавших и весь личный состав.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

5 мая 2025 года россияне совершили комбинированную атаку на Конотоп в Сумской области. Они били с интервалами специально, чтобы под обстрел попали спасатели и медики.

В ночь на 2 июня российские военные нанесли удар по подразделению спасателей в Никополе. По прибытии медиков враг нанес повторный удар.