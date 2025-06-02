Росіяни атакували пожежну частину у Запорізькій області: поранили рятувальників – фото

Окупанти вдарили FPV-дронами по будівлі пожежного підрозділу та службових автівках

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У понеділок, 2 червня, окупанти завдали ударів по пожежно-рятувальній частині та автомобілях у Степногірській громаді Запорізької області, є постраждалі. Про це повідомили глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними очільника ОВА, окупанти вдарили FPV-дронами по будівлі пожежного підрозділу та службових авто, які рухались дорогою. Будівля та транспорт пошкоджені.

Поранень дістали четверо співробітників ДСНС, їх ушпиталили. Стан 48-річного рятувальника лікарі оцінюють як вкрай важкий. Чоловіки 49, 38 та 50 років – у стані середньої тяжкості.

У ДСНС уточнили: попри те що особовий склад перебував в укритті, поранені четверо рятувальників, ще вісім – проходять обстеження.

Під час евакуації травмованих до стабпункту окупанти знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад.

ОНОВЛЕНО О 15:35. Федоров повідомив, що кількість поранених збільшилася до 12 людей.

За допомогою звернулися ще вісім рятувальників, постраждалих внаслідок атаки. Усі вони ушпиталені.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

5 травня 2025 року росіяни здійснили комбіновану атаку на Конотоп у Сумській області. Вони били з інтервалами навмисно, щоб під обстріл потрапили рятувальники та медики.

У ніч проти 2 червня російські військові завдали удару по підрозділу рятувальників у Нікополі. Під час прибуття медиків ворог завдав повторного удару.