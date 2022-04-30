Россияне били минами по пограничникам в точке схождения границ Украины, Беларуси и России

Сегодня, 30 апреля, оккупационная российская армия обстреляла из минометов украинскую территорию в районе пункта пропуска "Сеньковка". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра. Пограничники не пострадали.

Сеньковка в последние дни – одна из целей на границе для провокационных обстрелов российских оккупантов.

Помимо этого россияне вели воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отрядов ГПСУ "Горск" и "Добрянка".

Вчера, 29 апреля, после полудня российский вертолет обстрелял приграничную украинскую территорию в Сумской области неуправляемыми ракетами. Никто не пострадал.

Разведка рассказала, как вместе с партизанами освобождала Черниговскую и Сумскую области.

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Евгений Пилипенко

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