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Россияне из Херсонской области ударили ракетами по Николаеву, две перехватили под Одессой

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 15:23
Россияне из Херсонской области ударили ракетами по Николаеву, две перехватили под Одессой - Фото
Фото: Суспільне Миколаїв

Россия нанесла очередной ракетный залп по Николаеву: три крылатые ракеты наземного базирования, запущенные врагом с оккупированной территории Херсонской области, достигли целей. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". 

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Военные уточнили, что попадание произошло "в производственную и социальную инфраструктуру города".

Предварительно ранен один человек, подробности уточняются.

Смотрите видео: 18 июня Зеленский приехал в Николаев

Кроме того, по Одесской области оккупанты ударили еще двумя крылатыми ракетами, однако их успешно ликвидировали силы противовоздушной обороны.

Читайте также: Генерал Марченко: Для России новое наступление на Николаев – это дорога в один конец

Евгений Пилипенко
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