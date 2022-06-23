Россияне из Херсонской области ударили ракетами по Николаеву, две перехватили под Одессой
23.06.2022, 15:23
Фото: Суспільне Миколаїв
Россия нанесла очередной ракетный залп по Николаеву: три крылатые ракеты наземного базирования, запущенные врагом с оккупированной территории Херсонской области, достигли целей. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Военные уточнили, что попадание произошло "в производственную и социальную инфраструктуру города".
Предварительно ранен один человек, подробности уточняются.
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Кроме того, по Одесской области оккупанты ударили еще двумя крылатыми ракетами, однако их успешно ликвидировали силы противовоздушной обороны.
- 10 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сказал, что у российских войск сегодня нет возможности сухопутного прорыва к Одессе через Николаев.
- 17 июня РФ ракетами ударила по спальному району Николаева: пострадали 20 человек, двое погибли.
- Вчера, 22 июня, Россия атаковала Николаев еще семью ракетами.
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