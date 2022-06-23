Россияне из Херсонской области ударили ракетами по Николаеву, две перехватили под Одессой

Россия нанесла очередной ракетный залп по Николаеву: три крылатые ракеты наземного базирования, запущенные врагом с оккупированной территории Херсонской области, достигли целей. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Военные уточнили, что попадание произошло "в производственную и социальную инфраструктуру города".

Предварительно ранен один человек, подробности уточняются.

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Кроме того, по Одесской области оккупанты ударили еще двумя крылатыми ракетами, однако их успешно ликвидировали силы противовоздушной обороны.

10 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сказал, что у российских войск сегодня нет возможности сухопутного прорыва к Одессе через Николаев.

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Евгений Пилипенко

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