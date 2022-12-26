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Россияне наносят удары по Харьковской области

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26.12.2022, 19:30
Россияне наносят удары по Харьковской области - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантов (Фото: EPA)

Вечером 26 декабря россияне открыли огонь по Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Внимание! Жители Харьковской области, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", – написал глава ОВА.

О взрывах также сообщают местные Telegram-каналы, в области была объявлена воздушная тревога с 19:08 до 19:21.

Россияне регулярно атакуют населенные пункты Харьковской области и сам областной центр. Также обстрелам оккупантов систематически подвергаются другие области, где в непосредственной близости находятся позиции армии РФ.

  • В ВСУ считают, что российские оккупанты "очевидно, к чему-то готовятся", выводя ракетоносители на боевое дежурство в Черное море. Это может быть подготовкой к новому массированному ракетному удару по Украине.

Читайте также: Киев остается главной целью обстрелов РФ, сюда идет больше всего ракет — Воздушные силы

Оксана Житнюк
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война ракетный удар Харьков
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