Россияне наносят удары по Харьковской области
26.12.2022, 19:30
Артиллерийский обстрел оккупантов (Фото: EPA)
Вечером 26 декабря россияне открыли огонь по Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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"Внимание! Жители Харьковской области, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", – написал глава ОВА.
О взрывах также сообщают местные Telegram-каналы, в области была объявлена воздушная тревога с 19:08 до 19:21.
Россияне регулярно атакуют населенные пункты Харьковской области и сам областной центр. Также обстрелам оккупантов систематически подвергаются другие области, где в непосредственной близости находятся позиции армии РФ.
- В ВСУ считают, что российские оккупанты "очевидно, к чему-то готовятся", выводя ракетоносители на боевое дежурство в Черное море. Это может быть подготовкой к новому массированному ракетному удару по Украине.
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