Россияне наносят удары по Харьковской области

Вечером 26 декабря россияне открыли огонь по Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Внимание! Жители Харьковской области, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", – написал глава ОВА.

О взрывах также сообщают местные Telegram-каналы, в области была объявлена воздушная тревога с 19:08 до 19:21.

Россияне регулярно атакуют населенные пункты Харьковской области и сам областной центр. Также обстрелам оккупантов систематически подвергаются другие области, где в непосредственной близости находятся позиции армии РФ.

В ВСУ считают, что российские оккупанты "очевидно, к чему-то готовятся", выводя ракетоносители на боевое дежурство в Черное море. Это может быть подготовкой к новому массированному ракетному удару по Украине.

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Оксана Житнюк

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