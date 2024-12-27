Россияне ударили FPV-дроном по дому в Часовом Яре: есть погибшие и раненые

Часов Яр (Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила)

Российские войска атаковали FPV-дроном многоэтажный дом в городе Часов Яр Донецкой области, убив мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В четверг, 26 декабря, оккупационные войска нанесли дроновый удар по городу. В зоне поражения оказалась жилая застройка.

В результате атаки смертельные ранения получили двое мужчин 60 и 64 лет. Также травмированы двое горожан 27 и 55 лет. У них диагностировано ранение конечностей. Один из пострадавших госпитализирован.

Кроме того, в результате атаки поврежден многоэтажный дом.

При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления.