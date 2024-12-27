Россияне ударили FPV-дроном по дому в Часовом Яре: есть погибшие и раненые
Российские войска атаковали FPV-дроном многоэтажный дом в городе Часов Яр Донецкой области, убив мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В четверг, 26 декабря, оккупационные войска нанесли дроновый удар по городу. В зоне поражения оказалась жилая застройка.
В результате атаки смертельные ранения получили двое мужчин 60 и 64 лет. Также травмированы двое горожан 27 и 55 лет. У них диагностировано ранение конечностей. Один из пострадавших госпитализирован.
Кроме того, в результате атаки поврежден многоэтажный дом.
При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления.
- 21 ноября 2024 года бывший спикер Генштаба Селезнев заявил, что украинские защитники будут вынуждены оставить Часов Яр – это лишь вопрос времени.
- По состоянию на 23 декабря бои продолжаются в жилой застройке в городах Торецк, Курахово и Часов Яр в Донецкой области. Враг хочет прорываться, но пытается уйти от фронтальных штурмов.