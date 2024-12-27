Росіяни вдарили FPV-дроном по будинку у Часовому Яру: є загиблі й поранені

Часів Яр (Фото: 24 ОМБр імені короля Данила)

Російські війська атакували FPV-дроном багатоповерховий будинок у місті Часів Яр Донецької області, вбивши мирних мешканців. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

У четвер, 26 грудня, окупаційні війська завдали дронового удару по місту. В зоні ураження опинилась житлова забудова.

Внаслідок атаки смертельні поранення отримали двоє чоловіків 60 і 64 років. Також травмовано двох містян 27 та 55 років. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено.

Крім того, унаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий будинок.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину.