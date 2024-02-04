Россияне ударили из артиллерии по Волчанску, повредили ЦНАП, админздание и частные дома

Обладминистрация сообщила, что пострадавших нет

Фото: Харьковская ОВА

Российские оккупанты нанесли удары по Волчанску Харьковской области, вследствие этого есть повреждения. Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация.

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Оккупанты нанесли удары из артиллерии, в результате обстрела были повреждены остекление и фасад административного здания, крыша, перекрытие, остекление здания Центра предоставления административных услуг, а также повреждены четыре частных дома, сообщили в ведомстве.

По данным ОВА, пострадавших нет.

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Российские войска днем обстреляли из артиллерии жилищный сектор прифронтового города Торецк. По предварительной информации, погиб один человек, двое ранены.

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