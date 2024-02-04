Росіяни обстріляли житловий сектор прифронтового Торецька. Загинула людина, двоє поранені
Російські війська вдень у неділю обстріляли з артилерії житловий сектор прифронтового міста Торецьк. За попередньою інформацією, загинула одна людина, двоє поранено, розказав голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
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"Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у житлову забудову. Поранені доставлені до найближчої лікарні для надання медичної допомоги. Точні наслідки обстрілу встановлюємо", – сказано в Telegram-каналі Філашкіна.
Торецьк розташований за кілька кілометрів від лінії фронту.
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