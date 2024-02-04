Россияне обстреляли жилой сектор прифронтового Торецка. Погиб человек, двое ранены
Российские войска днем в воскресенье обстреляли из артиллерии жилой сектор прифронтового города Торецк. По предварительной информации, погиб один человек, двое ранены, рассказал глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.
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"Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии — попали в жилую застройку. Раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Точные последствия обстрела устанавливаем", — говорится в Telegram-канале Филашкина.
Торецк расположен в нескольких километрах от линии фронта.
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