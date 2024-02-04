Россияне обстреляли жилой сектор прифронтового Торецка. Погиб человек, двое ранены
Фото: Донецкая обладминистрация

Российские войска днем в воскресенье обстреляли из артиллерии жилой сектор прифронтового города Торецк. По предварительной информации, погиб один человек, двое ранены, рассказал глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

"Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии — попали в жилую застройку. Раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Точные последствия обстрела устанавливаем", — говорится в Telegram-канале Филашкина.

Торецк расположен в нескольких километрах от линии фронта.

Россияне обстреляли жилой сектор прифронтового Торецка. Погиб человек, двое ранены
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