Россияне обстреляли жилой сектор прифронтового Торецка. Погиб человек, двое ранены

Около часа дня россияне обстреляли город Торецк из артиллерии — попали в жилую застройку.

Фото: Донецкая обладминистрация

Российские войска днем в воскресенье обстреляли из артиллерии жилой сектор прифронтового города Торецк. По предварительной информации, погиб один человек, двое ранены, рассказал глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

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"Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии — попали в жилую застройку. Раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Точные последствия обстрела устанавливаем", — говорится в Telegram-канале Филашкина.



Торецк расположен в нескольких километрах от линии фронта.