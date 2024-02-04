Росіяни вдарили з артилерії по Вовчанську, пошкодили ЦНАП, адмінбудівлю та приватні будинки – фото
Російські окупанти завдали ударів по Вовчанську Харківської області, унаслідок цього є пошкодження. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.
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Окупанти завдали ударів з артилерії, унаслідок обстрілу було пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі, дах, перекриття, скління будівлі Центру надання адміністративних послуг, а також пошкоджено чотири приватні будинки, повідомили у відомстві.
За даними ОВА, постраждалих немає.
- Російські війська вдень обстріляли з артилерії житловий сектор прифронтового міста Торецьк. За попередньою інформацією, загинула одна людина, двоє поранено.
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