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Россияне ударили по Харькову и освобожденному от оккупантов Купянску

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 22:09
Россияне ударили по Харькову и освобожденному от оккупантов Купянску - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синєгубов, Facebook)

В среду, 21 сентября, россияне в очередной раз обстреляли Харьков, освобожденный от оккупантов Купянск и село Стрелечья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Враг продолжает терроризировать Харьковщину обстрелами. В результате действий оккупантов страдают дети", – написал Синегубов.

Он сообщил, что сегодня во время вражеского обстрела Купянска получили ранения пять человек, среди которых 13-летний ребенок. Также пострадали трое мужчин и пожилая женщина.

Глава ОВА сообщил также об обстреле села Стрелечья Харьковского района – там ранена женщина.

Спустя несколько часов, в 21:43, Синегубов написал, что оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова. Предварительно – без пострадавших, но возник пожар в нежилых помещениях.

  • Сегодня днем россияне обстреляли Запорожье – известно о пяти прилетах в трех районах города.
  • После обеда оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровской области – попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию.

Читайте также: "Трудно смотреть на то, что натворили оккупанты". Зеленский показал фото Купянска

Оксана Житнюк
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Харьков обстрел война купянск
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