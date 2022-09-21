Россияне ударили по Харькову и освобожденному от оккупантов Купянску

В среду, 21 сентября, россияне в очередной раз обстреляли Харьков, освобожденный от оккупантов Купянск и село Стрелечья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Враг продолжает терроризировать Харьковщину обстрелами. В результате действий оккупантов страдают дети", – написал Синегубов.

Он сообщил, что сегодня во время вражеского обстрела Купянска получили ранения пять человек, среди которых 13-летний ребенок. Также пострадали трое мужчин и пожилая женщина.

Глава ОВА сообщил также об обстреле села Стрелечья Харьковского района – там ранена женщина.

Спустя несколько часов, в 21:43, Синегубов написал, что оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова. Предварительно – без пострадавших, но возник пожар в нежилых помещениях.

Сегодня днем россияне обстреляли Запорожье – известно о пяти прилетах в трех районах города.

После обеда оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району Днепропетровской области – попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию.

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Оксана Житнюк

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