Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области
21.09.2022, 17:00
Фото: Telegram Валентина Резниченко
В среду, 21 сентября, россияне обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
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Сегодня в 16:39 он опубликовал сообщение о том, что "россияне не прекращают ракетный террор".
После обеда оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району области – попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию, есть разрушения, сообщил Резниченко.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, на месте работают спасатели и аварийные службы.
Сегодня днем россияне также обстреляли Запорожье – известно о пяти прилетах в трех районах города.
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура, в Ингульце начал подниматься уровень воды, из-за чего жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- 15 сентября Россия снова обстреляла ракетами район гидротехнических сооружений в Кривом Роге.
- 16 сентября ПВО сбила три крылатых ракеты типа "Искандер-К" и один беспилотник над Днепропетровской областью.
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