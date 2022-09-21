Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области

В среду, 21 сентября, россияне обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня в 16:39 он опубликовал сообщение о том, что "россияне не прекращают ракетный террор".

После обеда оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району области – попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию, есть разрушения, сообщил Резниченко.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, на месте работают спасатели и аварийные службы.

Сегодня днем россияне также обстреляли Запорожье – известно о пяти прилетах в трех районах города.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.