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Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 17:00
Россияне ударили ракетами по Днепропетровской области - Фото
Фото: Telegram Валентина Резниченко

В среду, 21 сентября, россияне обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Сегодня в 16:39 он опубликовал сообщение о том, что "россияне не прекращают ракетный террор".

После обеда оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району области – попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию, есть разрушения, сообщил Резниченко.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, на месте работают спасатели и аварийные службы.

Сегодня днем россияне также обстреляли Запорожье – известно о пяти прилетах в трех районах города.

Оксана Житнюк
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прилет обстрел война днепропетровская область
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