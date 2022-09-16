Днепропетровская область. ПВО сбила три ракеты "Искандер" и один БПЛА — Воздушные силы
Силы противовоздушной обороны 16 сентября сбили три крылатых ракеты типа "Искандер-К" и один беспилотник над Днепропетровской областью. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.
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Военные заявили, что около 14:00 в Днепропетровской области ПВО воздушного командования "Восток" уничтожила три крылатые ракеты "Искандер-К" и один беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Ранее днем российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне снова ударили по критической инфраструктуре — есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов и делают все, чтобы избежать техногенной катастрофы.
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура, в Ингульце начал подниматься уровень воды, из-за чего жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- 15 сентября Россия снова обстреляла ракетами район гидротехнических сооружений в Кривом Роге. Также были зафиксированы прилеты по инфраструктурным объектам в Кировоградской области.
- По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
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