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Днепропетровская область. ПВО сбила три ракеты "Искандер" и один БПЛА — Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 15:02
Днепропетровская область. ПВО сбила три ракеты
Работа ПВО (Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ)

Силы противовоздушной обороны 16 сентября сбили три крылатых ракеты типа "Искандер-К" и один беспилотник над Днепропетровской областью. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

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Военные заявили, что около 14:00 в Днепропетровской области ПВО воздушного командования "Восток" уничтожила три крылатые ракеты "Искандер-К" и один беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". 

Ранее днем российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне снова ударили по критической инфраструктуре — есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов и делают все, чтобы избежать техногенной катастрофы. 

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Дмитро Гриниченко
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война пво днепропетровская область искандер
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