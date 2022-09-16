Днепропетровская область. ПВО сбила три ракеты "Искандер" и один БПЛА — Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны 16 сентября сбили три крылатых ракеты типа "Искандер-К" и один беспилотник над Днепропетровской областью. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

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Военные заявили, что около 14:00 в Днепропетровской области ПВО воздушного командования "Восток" уничтожила три крылатые ракеты "Искандер-К" и один беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Ранее днем российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу. Россияне снова ударили по критической инфраструктуре — есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов и делают все, чтобы избежать техногенной катастрофы.

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Дмитро Гриниченко

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