Вилкул: Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в гидротехнические сооружения
Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу, жителей просят сидеть в укрытиях. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
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По его словам, противник нанес новый ракетный удар по городу. Он призвал жителей не выходить из укрытий.
Также Вилкул попросил граждан не снимать последствия прилетов и не выкладывать ничего в социальные сети.
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
ОБНОВЛЕНО в 14:08. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне снова ударили по критической инфраструктуре — есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений.
Он отметил, что спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов и делают все, чтобы избежать техногенной катастрофы.
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура, в Ингульце начал подниматься уровень воды, из-за чего жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- 15 сентября Россия снова обстреляла ракетами район гидротехнических сооружений в Кривом Роге. Также были зафиксированы прилеты по инфраструктурным объектам в Кировоградской области.
- По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
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