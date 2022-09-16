Вилкул: Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в гидротехнические сооружения

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Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу, жителей просят сидеть в укрытиях. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, противник нанес новый ракетный удар по городу. Он призвал жителей не выходить из укрытий.

Также Вилкул попросил граждан не снимать последствия прилетов и не выкладывать ничего в социальные сети.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

ОБНОВЛЕНО в 14:08. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне снова ударили по критической инфраструктуре — есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений.

Он отметил, что спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов и делают все, чтобы избежать техногенной катастрофы.

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Дмитро Гриниченко

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