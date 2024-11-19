Россияне ударили по Киевскому району Харькова: есть травмированные

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Днем во вторник, 19 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Харькову, в результате чего есть травмированные среди гражданских. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По словам Терехова, есть попадание в Киевском районе областного центра. Сначала было известно о трех травмированных. Глава ОВА писал, что тяжелых среди них нет.

Синегубов уточнил, что количество пострадавших увеличилось до шести человек. В то же время Терехов сообщил о семи травмированных в результате вражеской атаки.

ДОПОЛНЕНО В 13:50. Глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до девяти.

ДОПОЛНЕНО В 14:40. Терехов заявил, что количество травмированных возросло до 12 человек. В то же время Синегубов сообщил о 10 пострадавших: девять мужчин и одна женщина.

Среди мужчин младшему 18 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Другие – в среднем, четверо госпитализированных.