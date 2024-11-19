Росіяни вдарили по Київському району Харкова: є травмовані

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС)

Вдень у вівторок, 19 листопада, російські окупанти завдали удару по Харкову, унаслідок чого є травмовані серед цивільних. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Терехова, є влучання в Київському районі обласного центру. Спочатку було відомо про трьох травмованих. Глава ОВА писав, що тяжких серед них немає.

Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до шести людей. Водночас Терехов повідомив про сім травмованих унаслідок ворожої атаки.

ДОПОВНЕНО О 13:50. Очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до дев’яти.

ДОПОВНЕНО О 14:40. Терехов заявив, що кількість травмованих зросла до 12 людей. Водночас Синєгубов повідомив про 10 постраждалих: дев’ять чоловіків та одна жінка.

Серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих.