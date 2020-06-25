"С природой шутки плохи". Одесская область готовится к наводнению

Одесская область готовится к возможному наводнению. Об этом сообщил в Facebook председатель облгосадминистрации Максим Куцый.
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Отмечается, что по направлению к Одесской области движется большое количество воды из западной Украины, а Бессарабия и север области уже страдают от наводнения.
"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТГ - именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками ГСЧС, Национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам", - написал Куцый.
По его словам, Одесская ОГА вместе с управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме осуществляют мониторинг и контроль за ситуацией на водных объектах.
"Мы хорошо знаем, что с природой шутки плохи. В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно", – предупреждает Куцый.
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