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"С природой шутки плохи". Одесская область готовится к наводнению

"С природой шутки плохи". Одесская область готовится к наводнению - Фото
Заседание Одесской ОГА (Фото: Facebook/Максим Куцый)
25.06.2020, 18:37

В Одесской областной госадминистрации принимают меры по подготовке к возможному наводнению

Одесская область готовится к возможному наводнению. Об этом сообщил в Facebook председатель облгосадминистрации Максим Куцый.

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Отмечается, что по направлению к Одесской области движется большое количество воды из западной Украины, а Бессарабия и север области уже страдают от наводнения.

"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТГ - именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками ГСЧС, Национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам", - написал Куцый.

По его словам, Одесская ОГА вместе с управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме осуществляют мониторинг и контроль за ситуацией на водных объектах.

"Мы хорошо знаем, что с природой шутки плохи. В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно", – предупреждает Куцый.

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • В правительстве говорят, что паводки сопоставимы по масштабу с теми, что были в 2008 году. По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.
  • 24 июня премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что на ликвидацию последствий наводнения Кабмин выделит почти 600 млн грн.

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Наталия Медведева
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