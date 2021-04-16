Садовый попросил главу посольства США помочь с организацией территориальной обороны Львова

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к временной поверенной в делах США в Украине Кристине Квин с просьбой помочь организовать в городе территориальную оборону. Об этом Садовый сообщил в Facebook.

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Садовый провел встречу с Квин сегодня, 16 апреля. Он уверен, что опыт США будет полезен для обеспечения безопасности в Украине.

Садовый поблагодарил США за поддержку Украины, особенно в период обострения на границе с Россией.

Денис Юдин

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