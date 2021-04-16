Садовый попросил главу посольства США помочь с организацией территориальной обороны Львова
16.04.2021, 15:55
Кристина Квин и Андрей Садовый (Фото – Андрій Садовий, Facebook )
Мэр Львова Андрей Садовый обратился к временной поверенной в делах США в Украине Кристине Квин с просьбой помочь организовать в городе территориальную оборону. Об этом Садовый сообщил в Facebook.
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Садовый провел встречу с Квин сегодня, 16 апреля. Он уверен, что опыт США будет полезен для обеспечения безопасности в Украине.
Садовый поблагодарил США за поддержку Украины, особенно в период обострения на границе с Россией.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- В тот же день трехсторонние переговоры провели Макрон, Меркель и президент РФ Владимир Путин, обсуждалась в том числе и эскалация на Донбассе.
- 12 апреля США и НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины.
- 13 апреля президент США Джо Байден позвонил Путину. Он призвал сбавить напряженность на границе с Украиной и предложил Путину встретиться "в третьей стране".
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