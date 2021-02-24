СБУ нашла источник радиоактивного излучения в Житомирской области
Контрразведчки СБУ предотвратили потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
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Как отметается, источник радиоактивного излучения Криптон-85 обнаружили в производственном помещении неработающего предприятия.
В СБУ утверждают, что лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные материалы хранились незаконно.
Спецслужба изъяла радиоактивное оборудование, его передали на изучение и утилзацию госпредприятию Радон, отмечают в пресс-центре. Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с радиоактивными материалами (ст. 265 УК).
- В конце декабря 2022-го радиоактивный прибор обнаружили в аэропорту Львова.
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