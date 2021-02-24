СБУ нашла источник радиоактивного излучения в Житомирской области

Контрразведчки СБУ предотвратили потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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Как отметается, источник радиоактивного излучения Криптон-85 обнаружили в производственном помещении неработающего предприятия.

В СБУ утверждают, что лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные материалы хранились незаконно.

Спецслужба изъяла радиоактивное оборудование, его передали на изучение и утилзацию госпредприятию Радон, отмечают в пресс-центре. Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с радиоактивными материалами (ст. 265 УК).

СПРАВКА. Криптон-85 – редко встречающийся в природе радиоактивный газ. Его используют, в частности, для диагностики авиадеталей, применяют в газоразрядных стабилизаторах.

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Марк Сировой

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