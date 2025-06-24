СБУ: Задержан подросток, который наводил ракеты по Днепру и Полтавской области

Задержанный подросток (Фото: СБУ)

Военная контрразведка Службы безопасности задержала несовершеннолетнего днепрянина, подозреваемого в корректировке воздушных атак России по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, 16-летний житель Днепра по заказу российской спецслужбы разведывал локации украинских войск на территории обоих регионов.

Молодой человек путешествовал по Полтавской и Днепропетровской областях на рейсовых автобусах и фиксировал потенциальные цели на камеру телефона.

После этого фигурант дела в мессенджере посылал российскому куратору фотоотчет с координатами объектов Сил обороны на гугл-карте. По этим данным оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дроновых ударов по Украине.

СБУ задержала подростка "на горячем", когда он шпионил возле военного объекта в Днепре. У него изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Следствие установило, что парень был завербован, когда он искал заработок в Telegram-каналах. За свою работу на страну-агрессора он должен был получить деньги.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

Подросток находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.