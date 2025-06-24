СБУ: Затримано підлітка, який наводив ракети по Дніпру та Полтавщині

Затриманий підліток (Фото: СБУ)

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього дніпрянина, який підозрюється у коригуванні повітряних атак Росії по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, 16-річний мешканець Дніпра на замовлення російської спецслужби розвідував локації українських військ на території обох регіонів.

Юнак подорожував Полтавщиною та Дніпропетровщиною на рейсових автобусах та фіксував потенційні цілі на камеру телефона.

Після цього фігурант справи у месенджері надсилав російському куратору фотозвіт із координатами об’єктів Сил оборони на гугл-мапі. За цими даними окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні.

СБУ затримала підлітка "на гарячому", коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі. У нього вилучено телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідство встановило, що хлопця було завербовано, коли він шукав заробіток у Telegram-каналах. За свою діяльність на користь країни-агресора він мав отримати гроші.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.

Підліток перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.