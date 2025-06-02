СБУ: В Закарпатье депутат поссовета называл россиян "братьями" и поддерживал Путина

В социальных сетях мужчина выражал готовность уехать в РФ в случае мобилизации в Силы обороны

Подозреваемый (Фото: СБУ)

В Закарпатской области правоохранители задержали депутата поселково совета, его подозревают в том, что он оправдывал и отрицал вооруженную агрессию России против Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Киберспециалисты СБУ разоблачили депутата одного из поселковых советов Береговского района на оправдывании преступных действий российского диктатора Владимира Путина и распространении кремлевских нарративов о "мире" в Украине.

В социальных сетях подозреваемый публично поддерживал Путина и вооруженную агрессию РФ, а также продвигал тезисы Кремля по "мирным переговорам".

В одном из своих сообщений он отметил, что в случае мобилизации он не будет воевать против "братьев" и даже выразил готовность уехать в Россию.

Мужчине объявили о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глотификации ее участников.

Фото: СБУ

29 мая 2025 стало известно, что экс-глава Волчанского районного суда Харьковской области получила 15 лет тюрьмы за госизмену.

30 мая сообщалось, что в Херсоне задержаны четыре жителя, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации правобережной части региона.