СБУ: На Закарпатті депутат селищної ради називав росіян "братами" й підтримував Путіна

У соціальних мережах чоловік висловлював готовність виїхати до РФ у разі мобілізації до Сил оборони

Підозрюваний (Фото: СБУ)

У Закарпатській області правоохоронці затримали депутата селищної ради, його підозрюють в тому, що він виправдовував та заперечував збройну агресію Росії проти України. Про це повідомила Служба безпеки України.

Кіберфахівці СБУ викрили депутата однієї із селищних рад Берегівського району на виправдовуванні злочинних дій російського диктатора Володимира Путіна та поширенні кремлівських наративів про "мир" в Україні.

У соціальних мережах підозрюваний публічно підтримував Путіна та збройну агресію РФ, а також просував тези Кремля, щодо "мирних переговорів".

В одному зі своїх дописів він відзначив, що у разі мобілізації – він не воюватиме проти "братів" та навіть висловив готовність виїхати в Росію.

Чоловіку оголосили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.

Фото: СБУ

29 травня 2025 року стало відомо, що ексочільниця Вовчанського районного суду Харківської області отримала 15 років тюрми за держзраду.

30 травня повідомлялося, що у Херсоні затримали чотирьох мешканців, які співпрацювали з росіянами під час окупації правобережної частини регіону.