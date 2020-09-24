СБУ заявила о задержании своего сотрудника – требовал взятку $30 000: фото
24.09.2020, 11:50
СБУ задержала своего сотрудника в Краматорске (Фото - пресс-служба СБУ)
СБУ заявляет, что в Донецкой области на вымогательстве взятки в размере $30 000 задержан сотрудник спецслужбы
В Краматорске Служба безопасности Украины задержала своего сотрудника по подозрению в вымогательстве $30 000 от иностранца. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным следствия, сотрудник спецслужбы требовал $30 000 от иностранца, подозреваемого в уголовном преступлении. За эту сумму он якобы обещал изменить квалификацию преступления, посодействовать в заключении договора о признании вины и возврате изъятого имущества.
Подозреваемого сотрудника СБУ задержали в его квартире. Ему сообщили о подозрении и провели обыски.
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