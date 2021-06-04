Сегодня закрыли один из пунктов пропуска в Крым
04.06.2021, 11:23
Пункт пропуска с Крымом Чаплинка (скриншот видео Крым.Реалии)
Сегодня, 4 июня, на админгранице с временно оккупированным Крымом закрыли пункт пропуска Чаплинка. Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.
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Как отмечается, пункт пропуска Чаплинка закрыт сегодня с 08:00 в связи с ремонтными работами. В Херсонской облгосадминистрации планируют провести ремонт в течение двух недель.
Попасть в Крым можно через пункты пропуска Чонгар и Каланчак, отмечают пограничники. Они работают в штатном режиме.
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- В конце мая сообщалось, что Украина укрепляет полигон морской пехоты в "пустыне" у Крыма.
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