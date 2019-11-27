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Скрытая съемка в гинекологии. Есть реакция руководства больницы

Скрытая съемка в гинекологии. Есть реакция руководства больницы - Фото
Стетоскоп (фото - unsplash.com)
27.11.2019, 15:00

Руководство больницы заявляет, что их сотрудники не имеют никакого отношения к скрытой съемке в гинекологии и размещению видео на порносайтах

В Одесском областном онкодиспансере заявили, что врач, занимавшийся скрытой съемкой медосмотра пациенток и распространением видео на порносайтах, имел подписанный с больницей договор аренды, и никаких других отношений руководство медучреждения с ним не имело. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Одесской коллегии адвокатов Александр Саинчин, представляющий интересы онкодиспансера. 

По его словам, подозреваемый врач арендовал кабинет с 2010 года. В 2017-м договор аренды был продлен. Сейчас руководство больницы будет инициировать процесс досрочного расторжения договора аренды с этим врачом.

Медик имел индивидуальный график приема пациентов и работы. 

Также Саинчин сообщил, что подозреваемый оказывал пациенткам услуги ультразвукового исследования: "Никакого операционного блока и никаких других манипуляций не было". 

Правоохранители, по словам Саинчина, изъяли у онкодиспансера "все диски, сервера и рабочие компьютеры".

Директор онкодиспансера Олег Лукьянчук написал в Facebook, что руководство больницы "окажет всю административную и правовую помощь органам досудебного расследования в установлении истины по делу", а также, что их сотрудники не имеют никакого отношения к произошедшему.

  • Ранее сообщалось, что в Одессе в кабинете гинеколога онкобольницы снимали скрытое видео и публиковали его на порносайтах. 
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