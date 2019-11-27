Скрытая съемка в гинекологии. Есть реакция руководства больницы

Стетоскоп (фото - unsplash.com)

В Одесском областном онкодиспансере заявили, что врач, занимавшийся скрытой съемкой медосмотра пациенток и распространением видео на порносайтах, имел подписанный с больницей договор аренды, и никаких других отношений руководство медучреждения с ним не имело. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Одесской коллегии адвокатов Александр Саинчин, представляющий интересы онкодиспансера.

По его словам, подозреваемый врач арендовал кабинет с 2010 года. В 2017-м договор аренды был продлен. Сейчас руководство больницы будет инициировать процесс досрочного расторжения договора аренды с этим врачом.

Медик имел индивидуальный график приема пациентов и работы.

Также Саинчин сообщил, что подозреваемый оказывал пациенткам услуги ультразвукового исследования: "Никакого операционного блока и никаких других манипуляций не было".

Правоохранители, по словам Саинчина, изъяли у онкодиспансера "все диски, сервера и рабочие компьютеры".

Директор онкодиспансера Олег Лукьянчук написал в Facebook, что руководство больницы "окажет всю административную и правовую помощь органам досудебного расследования в установлении истины по делу", а также, что их сотрудники не имеют никакого отношения к произошедшему.